2024-03-31 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن مواصلة تنفيذ عمليات "وعد الحق" الرابعة في قضاء الطارمية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن مناطق مسؤولية قيادة عمليات حزام بغداد وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وبمشاركة أبطال جيشنا وقواتنا الأمنية، تواصل القطعات الأمنية والحشد عملية "وعد الحق" الرابعة في قضاء الطارمية شمالي بغداد".

وأضافت أن "العملية تستهدف مناطق التهديد الأمني عبر القيام بعمليات تفتيش وتطهير واسعة النطاق لتعقب الإرهابيين وقطع طرق إمدادهم ومرورهم وتدمير أوكارهم وفرض الأمن والاستقرار".