إدارة الجوية تدعم مبادرة نادي دهوك بتخصيص ريع المباراة لمتضرري السيول

2024-03-31 13:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت إدارة نادي القوة الجوية دعمها للمبادرة الإنسانية التي أطلقتها إدارة نادي دهوك الرياضي لمساعدة متضرري الفيضانات في محافظة دهوك.وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية حسام الدراجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" نادي القوة الجوية بلاعبيه وجهازيه الإداري والفني يتضامن مع متضرري السيول التي ضربت محافظة دهوك ، لذا نعلن دعمنا لمبادرة نادي دهوك بجمع ريع المباراة وتوزيعه بين متضرري الفيضانات "، مبيناً أن" هذه المبادرة الإنسانية تمثل وحدة وتلاحم الشعب بكل أطيافه وقومياته وتحت شعار الإنسانية أولاً."من جانب آخر أكد حسام الدراجي أن " الفريق على أتم الاستعدا وبكامل الجاهزية لمواجهة فريق دهوك في افتتاح المرحلة الثانية من دوري نجوم العراق " مبيناً أن" تشكيلة الصقور لا تعاني من الإصابات والصفوف مكتملة بتواجد جميع النجوم ".وتابع الدراجي أن" الفريق عازم على تحقيق نتيجة إيجابية في أولى مواجهات المرحلة الثانية من دوري نجوم العراق، ولا تحتمل هدر النقاط ، خصوصاً مع الهيمنة على صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن أقرب المنافسين نادي الشرطة".