تقارب المستوى يعقد مهمة النوارس أمام غزلان البادية

2024-03-31 13:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد عضو إدارة نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد، أن مباراة فريقه أمام النجف في افتتاح المرحلة الثانية من دوري نجوم العراق للمحترفين بكرة القدم ، تتصف بالقوة والإثارة بسبب تقارب المستوى الفني بين الفريقين.وقال رشيد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" المباراة أمام النجف صعبة على الرغم من إقامتها على أرضنا وبين جماهيرنا وذلك بسبب تقارب المستوى الفني وعزم الفريقين على إحراز نقاط المباراة ".وأضاف رشيد أن" فريق الزوراء جاهز لهذه المواجهة المهمة من جميع النواحي الفنية والبدنية ولم تدخر الإدارة أي جهد لتوفير متطلبات المدرب لإنجاح مهمته وضمان التواجد بين فرق المقدمة ".وأوضح رشيد أن" الفريق يعاني من ثلاثة غيابات مؤثرة وهم كل من علاء عباس وحسام كاظم بسبب تعرضهم للإصابة، بالاضافة الى غياب اللاعب المحترف الحسن احوبيب الذي التحق أمس بالفريق وبالتالي سوف لن يكون جاهزاً لهذه المباراة ، أما باقي اللاعبين فعلى أتم الاستعداد وهم عازمون على الخروج بنتيجة إيجابية ترضي الجمهور الزورائي ".