المالية النيابية تؤشر "ارتفاع عجز الموازنة": سيحرم المحافظات من المشاريع الجديدة

2024-03-31 13:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، ارتفاع العجز في موازنة عام 2024 والتي لم يصادق مجلس الوزراء على جداولها حتى الآن.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية عدي عواد لوكالة شفق نيوز، إن "تعديل قانون الموازنة معطل بسبب ارتفاع سقف العجز الإجمالي في الموازنة حيث وصل إلى أكثر من 80 تريليون دينار، لذلك ذهبت التوجهات لتخفيض الإنفاق العام".

وأضاف، أن "سقف المشاريع في عام 2024 سيكون أقل من عام 2023 تقريبا وبالتالي يمنع ادراج اي مشروع جديد في الموازنة والاكتفاء بالمشاريع المستمرة، وهذا سيحرم الكثير من المحافظات من المشاريع الجديدة بسبب العجز المالي وعدم تحقق الإيرادات المالية غير النفطية".

وتابع عواد، "لا يوجد موعد محدد لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب بسبب عدم وجود حلول للعجز المالي ونتوقع ان يقوم مجلس الوزراء بإرسالها بعد العيد".

وأمس السبت، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، إن مجلس الوزراء سيصادق على جداول موازنة 2024 خلال أسبوعين، مشيراً إلى ان وزيرة المالية ستطلق تمويل المحافظات يوم غد الأحد.

وأكد العوادي، أن "الرواتب مؤمنة بشكل كامل وتبلغ قيمتها 69 تريليون دينار".