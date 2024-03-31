عقوبة "العزل" بحق عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة (وثيقة)

2024-03-31 13:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، يوم الأحد، "عزل" عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة عماد شعلان جبر من الوظيفة.

وجاء في أمر وزاري ورد لوكالة شفق نيوز، "استنادا الى احكام المادة (۸/ ثامنا لاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة ۱۹۹۱ المعدل. وما جاء بتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الوزاري المرقم ( 374) في ۲۰۲4/۳/۲0) للتحقيق في الفعل المرتكب من قبل عميد كلية علوم الحاسوب / جامعة البصرة الدكتور عماد شعلان (جبر) والتي تم المصادقة على توصياتها بشأنه تقرر توجيه عقوبة (العزل) بحق الدكتور ( عماد شعلان جبر ) عميد كلية علوم الحاسوب / جامعة البصرة وذلك لارتكابه فعلا خطيراً منافياً للآداب العامة وسلوكيات الاستاذ الجامعي وثبوت الافعال المنسوبة اليه وإقراره بها مما يجعل من بقائه في الوظيفة مضراً بالمصلحة العامة.