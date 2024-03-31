رئيس الجمهورية يدعو إلى التماسك الوطني ووحدة الشعب على قيم المحبة والمساواة

2024-03-31 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد،اليوم الأحد،أن الشعب العراقي مر بظروف صعبة من الأنظمة الشمولية والإرهاب والجرائم، داعياً الى التماسك الوطني ووحدة الشعب على قيم المحبة والمساواة.وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، حضر اليوم القداس الإلهي الذي أقامته كاتدرائية القديس يوسف بمناسبة عيد القيامة المجيد".وأضاف البيان، أن "رئيس الجمهورية ألقى كلمة بهذه المناسبة أعرب من خلالها عن تهانيه للمسيحيين بعيد القيامة، متمنياً لهم ولعوائلهم السلام والخير والمحبة".وأكد أن "الشعب العراقي مرّ بظروف صعبة من الأنظمة الشمولية والإرهاب والجرائم"، داعياً" إلى التماسك الوطني ووحدة الشعب على قيم المحبة والعدل والمساواة".