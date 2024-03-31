2024-03-31 14:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدير عام ديوان وزارة الداخلية في إقليم كوردستان هيمن ميراني، اليوم الأحد، أن مشروع كاميرات المراقبة قلل وبصورة كبيرة أعداد الحوادث المرورية، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستكون في المناطق الأخرى التابعة لمحافظة السليمانية.

وقال هيمن ميراني، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "واحدة من أهم أهداف مشروع كاميرات مراقبة السرعة التي تم العمل بها في شارع طاسلوجة _ دوكان هو تقليل الحوادث المرورية، وقد تم تحقيق هذا الهدف بصورة واضحة من خلال متابعة أعداد الحوادث المرورية بعد المباشرة بهذا المشروع".

وأضاف أن "الهدف العام من مشروع كاميرات المراقبة هو المحافظة على حياة المواطنين بتقليل الحوادث المرورية نستطيع الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين"، مشيرا الى ان "المشروع تم تنفيذه في محافظة أربيل في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، وقد حقق نتائج مهمة، ووفقا للإحصائيات الصحية هناك، فإن نسبة ضحايا الحوادث المرورية تراجع بمعدل 50٪ ، وهذا يعد إنجازاً مهما".

وبين ان "مشروع كاميرات المراقبة سيكون في المرحلة المقبلة في باقي مناطق السليمانية وحلبجة وادراتي رابرين و گه‌رمیان".

وعن مشروع "حسابي" وتنفيذ في وزارة الداخلية أكد ميراني ان "هذا المشروع هو مشروع حكومي، وهنالك آلية حكومية وبرنامج عمل يلتزم به الجميع".

وحول حمل جميع الأسلحة غير المرخصة في الإقليم، بين مدير عام ديوان وزارة الداخلية أن "هذه الكابينة الوزارية حققت أكبر إنجاز في جمع الأسلحة غير المرخصة، وتم تسليم 17 ألف مواطن لاسلحتهم للأجهزة الأمنية، وستكون المرحلة المقبلة مرحلة منح الرخص، والتي تكون على نوعين الأول: رخصة حيازة السلاح وتكون لمدة سنتين وتستخدم فقط في المنازل، والثاني: رخصة حمل السلاح وتكون لمدة سنة واحدة".

وأشار إلى أن "وزارة الداخلية منحت صلاحيات منح رخص حمل وحيازة الأسلحة الى المحافظين والمشرفين على الإدارات المستقلة، والان باستطاعة المواطنين الحصول على الرخص في مناطقهم دون الذهاب لمقر الوزارة في أربيل".