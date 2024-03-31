حكومة إقليم كردستان تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين

2024-03-31 14:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

أعلنت حكومة اقليم كردستان،اليوم الاحد (31 آذار 2024)، تعطيل الدوام الرسمي في كافة مؤسساتها الحكومية ليوم غد الاثنين.

وذكر بيان لحكومة الاقليم تلقته "بغداد اليوم"، أن "يوم الاثنين 1 نيسان 2024 عطلة رسمية في إقليم كردستان".

وبحسب التقويم الرسمي لحكومة إقليم كردستان، يعتبر يوم الاثنين 1 نيسان 2024، عيد (أكيتو)، عطلة رسمية في جميع مؤسسات الإقليم، وسيستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 2 نيسان.

ويحيي المسيحيون في العراق احتفالات عيد “أكيتو” أو رأس السنة الآشورية في 1 نيسان من كل عام.



