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حكومة إقليم كردستان تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين

حكومة إقليم كردستان تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين
حكومة إقليم كردستان تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين
2024-03-31 14:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل 

أعلنت حكومة اقليم كردستان،اليوم الاحد (31 آذار 2024)، تعطيل الدوام الرسمي في كافة مؤسساتها الحكومية ليوم غد الاثنين. 

وذكر بيان لحكومة الاقليم تلقته "بغداد اليوم"، أن "يوم الاثنين 1 نيسان 2024 عطلة رسمية في إقليم كردستان". 

وبحسب التقويم الرسمي لحكومة إقليم كردستان، يعتبر يوم الاثنين 1 نيسان 2024، عيد (أكيتو)، عطلة رسمية في جميع مؤسسات الإقليم، وسيستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 2 نيسان.

ويحيي المسيحيون في العراق احتفالات عيد “أكيتو” أو رأس السنة الآشورية في 1 نيسان من كل عام. 


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