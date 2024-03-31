أزمة الرواتب ألقت بظلالها.. العنف الأسري ضد الرجال يتفاقم في كردستان

2024-03-31 14:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس اتحاد الدفاع عن الرجال برهان علي، اليوم الاحد (31 اذار 2024)، تزايد حالات المشاكل الأسرية والتجاوز على الرجال في الإقليم بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة.

وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "خلال الشهرين من العام الحالي سجلنا حالتي انتحار للرجال و حالتي قتل لرجال من قبل نسائهم، وأيضا 120 حالة شكوى من قبل الرجال على النساء بسبب حالات ضرب أو اعتداء تعرضوا لها".

وأضاف ان "الأوضاع الاقتصادية زادت من المشاكل الأسرية وحالات الطلاق في تزايد"، مؤكدا ان "هناك ضغط يمارس من النساء على أزواجهن، وبالتالي أزمة الرواتب ألقت بظلالها على المجتمع الكردي بشكل عام".

وفي بيان رسمي، لوزارة الداخلية، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، فإنه منذ مطلع العام 2022، وإلى منتصف شهر آب من نفس العام، جرت معالجة 754 حالة تعنيف للنساء، و233 حالة تعنيف مماثلة لرجال.

وتتزايد حالات العنف بحق النساء والرجال في العراق بصورة مقلقة وملحوظة، وسط فشل مجلس النواب بإقرار قانون مناهضة العنف الأسري، على مدار السنوات الماضية رغم وجود مسودة مشروع القانون جاهزة للقراءة والتصويت.



