المثنى تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين

2024-03-31 14:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – المثنى

اعلنت محافظة المثنى، اليوم الاحد (31 آذار 2024)، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.

وذكر بيان لمجلس المحافظة تلقته "بغداد اليوم"، أنه " تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين في المحافظة بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام)".

وفي وقت سابق، قررت عددا من المحافظات العراقية، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين الموافق (1 نيسان 2024).

وأعلنت محافظات (النجف، والبصرة وكربلاء وديالى وميسان وذي قار وواسط ودوائر محافظة بغداد)، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين، بذكرى إستشهاد الإمام علي (ع).

فيما استثنت العطلة الدوائر الأمنية والخدمية والصحية في المحافظات المذكورة.