2024-03-31 14:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد (31 آذار)، عن انجاز المرحلة الثالثة من اكبر خط صد امني شرق العراق.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "كتائب هندسة الجيش انجزت المرحلة الثالثة من ستراتيجية خط الصد الامني في تلال حمرين والذي يمثل اكبر خط صد في قاطع شرق العراق ضمن حدود ديالى.

واضاف، ان "خط الصد وهي ستراتيجية امنية في سد الفراغات من خلال نشر نقاط المرابطة والابراج والربايا ضمن محاور متعددة لتشكل اشبه بالكماشة التي تمنع اي محاولات تسلل لخلايا ارهابية صوب المناطق المحررة او في محيط بحيرة حمرين لافتا الى ان العمل يجري باشراف ومتابعة من قبل القيادات العليا في وزارة الدفاع".

واشار الى ان "خط الصد سيمثل تجربة مهمة في انتقال القطعات العسكرية الى العمق اي محيط المدن ومسك المناطق النائية استعدادا لتسليم مهام ادارة امن ديالى الى تشكيلات الداخلية وفق خطة موسعة تديرها العمليات المشتركة".