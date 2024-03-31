الدفاع المدني: مازلنا نبحث عن جثة مواطن جرفتها السيول في دهوك

2024-03-31 14:24:08 - المصدر: قناة الثامنة

أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في محافظة دهوك بيوار عبد العزيز، الأحد، بأن حملة البحث عن جثة أحد المواطنين المفقودين في سيول دهوك مازالت مستمرة منذ 11 يوما رغم العثور على جثة مفقود آخر قبل يومين في حي رزان. وقال عبد العزيز، في مؤتمر صحفي ان عملية واسعة النطاق شارك فيها أكثر من 100 شخص استمرت من مكان غرق المواطنين حتى سد الموصل، لكن دون جدوى. ودعا المتحدث المواطنين الى الاتصال مباشرة على الرقم 115 عند العثور على جثة، مؤكدا أن الحملة مستمرة. وأشار إلى أن السيول ألحقت أضرارا بأكثر من 2000 منزل ومحل تجاري، مضيفا أن المواطنين المتضررين من