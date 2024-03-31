وزير التخطيط يشدد على إجراء التعداد للسكان قبل نهاية العام

2024-03-31 14:24:08 - المصدر: قناة الثامنة

أصدر وزير التخطيط محمد علي تميم ،الاحد، توجيهات بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن. وذكر بيان للوزارة أن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم، ترأس اليوم اجتماعا ضم وكيلي الوزارة ورؤساء الهيآت والاجهزة وعدد من المديرين العامين، جرى خلاله مناقشة اخر التطورات ذات الصلة بالاستعدادات لاجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، قبل نهاية العام الجاري". ووجه وزير التخطيط خلال الاجتماع "بتوفير جميع المتطلبات التي يمكن من خلالها استكمال مراحل العمل وفق التوقيتات الزمنية، ومن تلك المتطلبات، تهيئة المخازن المناسبة للاجهزة اللوحية وقاعات تدريب العدادين في جميع المحافظات، والتنسيق مع وزارة التربية، من اجل تسمية المعلمين والمدرسين