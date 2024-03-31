توضيح نيابي بشأن رفع أسعار الوقود في العراق

2024-03-31 14:24:08 - المصدر: قناة الثامنة

اصدرت لجنتان نيابيتان توضيحا عن قرار زيادة أسعار الوقود المحسن والممتاز من قبل الحكومة العراقية. وحذر رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية أحمد سليم الكناني من محاولات تغيير مسار قرار زيادة أسعار الوقود المحسن والممتاز والتأثير على السياسات الاقتصادية للبلاد، فيما أشار إلى أن المنتجات المستهدفة في زيادة الأسعار في الغالب مستوردة وتكاليف استيرادها تفوق أسعار بيعها. وذكر الكناني في بيان إن "الآونة الأخيرة شهدت تداول ملفات حساسة ودقيقة من ملفات إدارة الدولة من قبل منصات التواصل الاجتماعي بطريقة شعبوية وطرحها على الرأي العام دون علم أو دراية أو دراسة وإنما الهدف من ذلك هو التشويش على الرأي العام والزج