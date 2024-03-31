2024-03-31 14:24:09 - المصدر: منصة إيشان

أجلت المحكمة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، البت في دعوى قضائيَّة تطلب إلزام إقليم كردستان تنفيذ قرار الحكومة الاتحاديَّة، والقاضي بإغلاق مخيمات النازحين لغاية (30 حزيران 2024). وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة علي جهاكير لمنصة “ايشان”، إن “وزارة الهجرة تتنتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن إلزام الاقليم باغلاق مخيمات النازحين من عدمه وبحسب المعلومات التي وردت إلينا تم […]

ظهرت المقالة المحكمة الاتحادية تؤجل البت في دعوى إلزام الإقليم بإغلاق مخيمات النازحين أولاً على Eishan.