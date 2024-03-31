مشرف كرة أمانة بغداد: ‏مواجهة نفط ميسان بوابة العودة إلى سكة الانتصارات

2024-03-31 14:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

أكد مشرف كرة نادي أمانة بغداد، أن ‏مباراة فريقه اليوم أمام نفط ميسان ستكون بوابة العودة إلى سكة النتائج الإيجابية .

وقال أحمد عزت، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" مواجهة نفط ميسان في افتتاح المرحلة الثانية من منافسات دوري نجوم العراق، تعد بمثابة بوابة العودة إلى سكة النتائج الإيجابية خصوصاً بعد استقطاب الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب عباس عبيد وجهازه المساعد والمؤلف من حبيب جعفر وإبراهيم سالم بالإضافة إلى خلدون إبراهيم ووسام طالب ".

وأضاف عزت أن" ‏الفريق مكتمل الصفوف بعد عودة اللاعبين من منتخباتهم وكذلك عودة المصابين وجميعهم على أتم الاستعداد لخوض المباراة وهم عازمون على تحقيق نتيجة جيدة والظفر بالنقاط الثلاث والذهاب بعيداً عن مناطق الهبوط".