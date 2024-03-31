2024-03-31 14:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاحد (31 آذار 2024)، عن حراك مرتقب لها بعد انتهاء الجولة الرابعة للحوار العراقي - الامريكي بشأن انسحاب القوات الاجنبية من البلاد.

وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، لـ"بغداد اليوم"، إن "الجولة الرابعة المرتقبة للحوار ما بين بغداد وواشنطن ستتضمن الاطلاع على تقارير اللجان العسكرية والفنية المشكلة خلال الجوالات السابقة، والتي عملت على تقييم الوضع الأمني وتقييم خطورة تنظيم (داعش) ومدى حاجة القوات العراقية للتدريب والتسليح، وغيرها".

واشار الى أن "لجنة الامن والدفاع البرلمانية تدعم وبقوة هذه الحوارات من اجل اخراج كامل القوات الأجنبية من البلاد"، مبينا أن "العراق ليس بحاجة لها".

واكد أن "اللجنة ستعمل بعد انتهاء الجولة الرابعة على استضافة الشخصيات المسؤولة في اللجان التفاوضية، لمعرفة تفاصيل الحوارات وما اتفق عليه، والتأكيد على ضرورة وضع جدول زمني معلن للانسحاب".

وأمس السبت، أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي، في تصريح متلفز، أن "الجولة الثالثة من المباحثات الأمنية مع التحالف الدولي انتهت"، مشيراً الى ان "الجولة الرابعة ستكون خلال الأسبوعين المقبلين".

واشار الى أن "ثلاث لجان أمنية تعمل منذ أسابيع لتقييم ما تبقى من مخابئ داعش وبناء القدرات وتجهيز الأسلحة ووضع العمليات".

وأكد أن "داعش فقد القدرة على التخطيط والتجنيد ومواجهة القطعات العسكرية"، مبينا "انخفاض تسلل عناصر داعش من الأجانب عبر الحدود بنسبة أكثر من 99%".