بابل تعطل الدوام الرسمي في دوائرها كافة ليوم غد الإثنين

2024-03-31 15:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بابل

أعلنت الحكومة المحلية في بابل، اليوم الاحد (31 آذار 2024)، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين في المحافظة.

وقال محافظ بابل عدنان فيحان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين بمناسبة استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) لكافة الدوائر".

واشار الى "استثناء المؤسسات الأمنية والخدمية منها".

وفي وقت سابق، قررت عددا من المحافظات العراقية، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين الموافق (1 نيسان 2024).

وأعلنت محافظات (النجف، والبصرة وكربلاء وديالى وميسان وذي قار وواسط ودوائر محافظة بغداد)، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين، بذكرى إستشهاد الإمام علي (ع).

فيما استثنت العطلة الدوائر الأمنية والخدمية والصحية في المحافظات المذكورة.



