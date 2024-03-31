نينوى تلغي التدقيق الأمني لجميع أهالي المحافظة من حاملي البطاقة الوطنية

2024-03-31 15:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – نينوى

اعلنت الحكومة المحلية في نينوى، اليوم الاحد (31 آذار 2024)، إلغاء التدقيق الأمني لجميع أهالي المحافظة من حاملي البطاقة الوطنية.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ نينوى عبد القادر الدخيل في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المحافظ وخلال اجتماعه مع رئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد حميد المصلح وبحضور أعضاء اللجنة الامنية، أعلن إلغاء التدقيق الأمني لجميع أهالي محافظة نينوى من الذين يحملون البطاقة الوطنية الموحدة".

واشار الى ان "الاجراء سيطبق بكافة تعاملاتهم اليومية في الدوائر والمؤسسات الحكومية".



