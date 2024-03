تلفزيون الناصرية: النزاهة برفقة قوة امنية تعتقل مسؤولا بارزا في بلدية الناصرية

2024-03-31 15:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: افاد شهود عيان بان هيئة النزاهة برفقة قوة امنية من سرية “سوات” اعتقلت مسؤولا بارزا في مديرية بلدية الناصرية صباح اليوم الاحد. وبحسب خبر عاجل بثه تلفزيون الناصرية المحلي فان القوة اعتقلت مهندسا يعمل في مقر بلدية الناصرية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. انتهى.

