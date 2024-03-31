وزير الصحة يعلن تفاصيل الخطة الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

2024-03-31 15:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الأحد، تفاصيل الخطة الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي (ع)، مشيراً الى أن الخطة تتضمن نشر عجلات الإسعاف والمفارز الطبية.

وقالت وزارة الصحة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي يتابع سير تنفيذ الخطة الطبية الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، والتي تنفذ من قبل الوزارة ودوائرها الصحية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية وذات العلاقة وتهدف الى تقديم خدمات صحية ووقائية وعلاجية للزائرين في محافظة النجف الأشرف ومدينة الكاظمية المقدسة".

وأكد الحسناوي أن "الخطة تضمنت نشر عجلات الإسعاف والمفارز الطبية في محافظة النجف الأشرف والطرق المؤدية لها وفي مدينة الكاظمية المقدسة ببغداد وتعزيز رصيد الأدوية وتجهيز المؤسسات الصحية وتهيئة ردهات الطوارئ في مستشفيات النجف الأشرف والمستشفيات الساندة ونشر الرسائل والإرشادات الصحية ومتابعة الأغذية والمشروبات المقدمة للزائرين وصلاحيتها للاستهلاك البشري وتقليل الإجازات لجميع الملاكات الطبية والصحية والإدارية بمناسبة الزيارة المقدسة".