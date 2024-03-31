رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة ترسيخ الاستقرار في قضاء طوزخورماتو وضمان أمنه

2024-03-31 15:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ، اليوم الأحد، على ضرورة ترسيخ الاستقرار في قضاء طوزخورماتو وضمان أمنه ، فيما أعرب عن دعمه لأهالي المدينة وحسم المسائل العالقة.وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وفداً من أهالي قضاء طوزخورماتو، بحضور نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية كريم شكور محمد" ،مبينة أن "اللقاء تناول الأوضاع في قضاء طوزخورماتو".وأكد رئيس الجمهورية، وفقاً للبيان، على "ضرورة ترسيخ الاستقرار في المدينة وضمان أمن أهلها، إلى جانب توفير كافة المستلزمات الخدمية والمعيشية لسكانها، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم" ،لافتاً إلى أن "أهالي طوزخورماتو كانت لهم مواقف مشهودة في مقارعة الإرهاب وحماية التعايش السلمي، وعانوا لسنوات عديدة من التحديات والمشاكل التي ينبغي حلها".من جانبهم، قدّم أعضاء الوفد لرئيس الجمهورية شرحاً حول الأوضاع في طوزخورماتو وأحوال أهلها، وبعض المشاكل التي تواجههم، فيما أعرب الرئيس عن دعمه لأهالي المدينة وحسم المسائل العالقة.