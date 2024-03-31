العراق في المرتبة الـ 66 عالميا والـ 8 عربيا في متوسط الرواتب الشهرية

2024-03-31 15:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حلّ العراق في المرتبة الـ 66 عالمياً والـ 8 عربيا ، في القائمة العالمية لمتوسط الراتب الشهري ، وفقاً لما نشره موقع Numbeo، أكبر قاعدة بيانات لتكاليف المعيشة في العالم لاحصائية العام 2023.

وتصدرت سويسرا مرة أخرى القائمة العالمية، بينما تذيلت مصر بالمرتبة الـ 96 في القائمة بمتوسط الراتب الشهري فيها بـ 120 دولاراً، وحلت نيجيريا أخيرة بالقائمة التي تضم 97 دولة.

بينما كان متوسط الدخل الشهري بعد خصم الضرائب في قطر هو الأعلى عربياً، والسادس عالمياً، أي أن العمل لشهر في قطر يُعادل العمل لعامين ونصف في مصر .

وجاء ترتيب باقي الدول العربية؛ كالاتي: الإمارات (3455 دولارا، المركز التاسع)، عمان (2176 دولارا، 26 عالمياً)، والكويت ( 2824 دولارا ، 18عالميا ) والسعودية (2104 دولارات، 27 عالمياً)، فلسطين (644 دولارا، 55 عالمياً)، الأردن (630 دولارا، 58 عالمياً)، العراق (549 دولارا، 66 عالمياً)، المغرب (416 دولارا، 77 عالمياً)، وتونس ( 299 دولارا، 86 عالمياً).