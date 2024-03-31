2024-03-31 15:24:09 - المصدر: منصة إيشان

أكد السياسي البارز وعضو مجلس النواب السابق مثال الالوسي، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجمعه علاقة صداقة وثيقة مع السياسي الكردي البارز مسعود بارزاني. وكتب الآلووسي، تغريدة على مووقع أكس (تويتر سابقاً)، تابعتها منصة “إيشان”: “شهادة للتاريخ أنا وصديقي (السيد MA) من فريق بايدن الانتخابي السابق،، أخبرني أنه بعد أن فاز بايدن […]

ظهرت المقالة بايدن: بارزاني صديق عزيز.. وأعرف أسماء أحفاده أولاً على Eishan.