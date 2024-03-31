2024-03-31 15:24:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الأحد، المباشرة بإجراءات تنفيذ مشروع معالجة النفايات لتوليد الطاقة في بغداد، فيما أشارت الى أن المشروع سيشمل باقي المحافظات. وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سالار محمد في مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة، للإعلان عن الفرصة الاستثمارية لمعالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة النهروان، وتابعته منصة “إيشان”: “نعلن […]

ظهرت المقالة المباشرة بإجراءات تنفيذ مشروع معالجة النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية في بغداد أولاً على Eishan.