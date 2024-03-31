العراق يوقع مذكرة تفاهم مع شركتين عالميتين لإيقاف حرق الغاز الطبيعي

2024-03-31 15:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وقعت وزارة النفط العراقية، يوم الأحد، مذكرة تفاهم مع شركتي "سيمنز إنرجي" و "شلمبرجير" لاستثمار ومعالجة وإيقاف حرق الغاز في الحقول.

وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، في مؤتمر صحفي، إن التوقيع على مذكرة التفاهم مع الشركتين يأتي ضمن الخطة المعجلة للوزارة، لتحويل الغاز إلى طاقة منتجة ومفيدة لرفد محطات توليد الطاقة الكهربائية والشبكة الوطنية.

وجاء المؤتمر عقب حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركتي سيمنز إنرجي وشلمبرجير لاستثمار ومعالجة الغاز المصاحب وتحويله إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وقال عبد الغني خلال المؤتمر، ان الوزارة تهدف من خلال هذه المذكرة والعقود الملحقة بها إلى تنفيذ الخطة المعجلة لاستثمار ومعالجة كميات الغاز من الحقول النفطية ، بفضل التكنولوجيا التي تمتلكها هذه الشركات ، مشيراً إلى توقيع مذكرة اخرى من قبل سيمنز مع وزارة الكهرباء ، دعما لقطاع الطاقة .

من جانبه اشاد القائم بالأعمال في السفارة الألمانية ماكسيميليان راش بالتعاون المشترك بين البلدين ، مؤكداً دعم بلاده للعراق لتحسين واقع الطاقة ، وتقليل الانبعاثات معبراً عن امله في توقيع المزيد من العقود في المجالات الأخرى.

فيما قال مدير شركة سيمنز إنرجي العراق مهند الصفار إن هذه المذكرة هي البداية للتعاون المشترك مع الوزارة لإيقاف حرق ومعالجة الغاز ، وتوظيفه لقطاع توليد الطاقة الكهربائية، ما يسهم في تحقيق أمن الطاقة إلى جانب التقليل من الاستيراد والحفاظ على نظافة البيئة.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر، بأن المذكرة تأتي ضمن سعي الوزارة إلى إبرام المزيد من العقود للإسراع في استثمار جميع كميات الغاز المصاحب من الحقول النفطية ومعالجتها بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، للإسهام في دعم قطاع الطاقة الكهربائية وتوفير النفقات المالية والحفاظ على البيئة .

وقال المدير العام لشركة شلمنجير العراق، وسام العظم، ان سيمنز وشلمنجير ستعملان على وضع الحلول والدراسات المناسبة لتحسين واقع الطاقة المستدامة باستخدام أحدث التقنيات .

من جانبه اكد المتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد ان المذكرة تأتي إنسجاماً مع البرنامج الحكومي ووزارة النفط في تسريع استثمار الغاز وزيادة الإنتاج الوطني، ضمن خطة محورية نحو تعزيز أمن الطاقة، وخفض النفقات التشغيلية والاستفادة من موارد الغاز، لرفد محطات الطاقة الكهربائية وجميع الصناعات المرتبطة به، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تشكل تقدماً حاسماً في رحلة العراق نحو الطاقة المستدامة.

مكتب الإعلام والاتصال الحكومي

31- آذار - مارس-2024