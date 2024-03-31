العراق يشكو زيادة بعشرات الآلاف من العمالة البنغالية

2024-03-31 15:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي احمد الأسدي، يوم الأحد، إن هناك زيادة بعشرات الآلاف من العمالة البنغالية في البلاد وخصوصا "غير الشرعية".

جاء ذلك خلال لقائه سفير بنغلادش امدي فضلول باري، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد الاسدي، أن "العلاقة تاريخية بين العراق وبنغلادش خصوصا على مستوى الدول الاسلامية وكذلك ما يتعلق العمالة الموجودة في البلاد".

وأشار الى ان "قرار مجلس الوزراء بمنع دخول العمالة البنغالية لا يستهدف المواطنين البنغال، الا ان هناك زيادة بعشرات الالاف من العمالة رغم القرار وخصوصا العمالة غير الشرعية".

واوضح ان "الوزارة سبق وان اعلنت عن آلية لتصحيح وضع العمالة العربية والاجنبية لمدة 45 يوما وقامت بتمديدها ايضا، لكن الاعداد المسجلة لا تتناسب مع الاعداد الحقيقية الموجودة في البلاد".

واكد على اهمية تعاون سفارة بنغلادش مع الوزارة من خلال الاتصال برعاياها لكون ذلك سيساهم في ترتيب وضع العمالة في العراق بشكل قانوني"، مشددا على "ضرورة تنظيم وضع العمالة البنغالية وفق القانون العراقي، وان يكون دخول العمالة اما الماهرة او كمعينة لذوي الاحتياجات الخاصة او يكون كل عامل اجنبي في مشروع او موقع عمل يقابله عامل عراقي".

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين البلدين، اكد الوزير ان المذكرة جاهزة للتوقيع لكن موضوع توريد العمالة بحاجة لقرار من مجلس الوزراء، لافتا الى ان الوزارة ستقوم بتزويد سفارة بنغلادش باعداد العمالة الذين تقدموا لتصحيح موقفهم القانوني.