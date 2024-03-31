أمين بغداد يعلن تخصيص قطعتي أرض لمشروع معالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية

2024-03-31 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أعلن أمين بغداد عمار موسى، اليوم الأحد، عن تخصيص قطعتي أرض لمشروع معالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية، فيما أشار الى أن هناك اهتماماً حكومياً عالياً بالمشروع.

وقال موسى في مؤتمر صحفي، خلال الإعلان عن الفرصة الاستثمارية لمعالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة النهروان وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العاصمة بغداد تحتاج الى هكذا مشاريع وفي ظل حكومة الخدمات وتوجيهات رئيس محلس الوزراء حظى مشروع معالجة النفايات لإنتاج الطاقة الكهربائية باهتمام الحكومة من خلال توفير وتخصيص قطع الأراضي اللازمة"، مبيناً أنه تم تخصيص قطعتي أرض إحداهما في جانب الرصافة بمنطقة النهروان والأخرى في جانب الكرخ لهذا المشروع".

وأضاف أن "العاصمة بغداد تفرز يومياً كميات كبيرة من النفايات وللأسف فهي تطمر بطريقة غير صحية ما ينعكس سلبا على الواقع البيئي"، لافتا الى أن "انطلاق هذا المشروع وباستثمار 3 الاف طن من النفايات في جانب الرصافة سوف يحقق قفزة نوعية في إدارة ملف النفايات".

وأكد أن "الفرصة القادمة ستكون في جانب الكرخ بمنطقة أبو غريب بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء بتخصيص الأراضي اللازمة لهذه المشاريع الى أمانة بغداد"، موضحاً أن "ملف إدارة النفايات يعتبر من الملفات المهمة في كل عواصم العالم والتي تعتبر من الملفات التي تعود بمردودات بيئية ومالية للعواصم".