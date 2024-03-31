الغرف التجارية: تطبيق نظام سويفت سيجذب الأنشطة التجارية العالمية للعراق

2024-03-31 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

أوضح اتحاد الغرف التجارية العراقية، اليوم الأحد، أهمية نظام سويفت على الحركة الاقتصادية العراقية، مؤكداً أن تطبيق هذا النظام سيجذب الأنشطة التجارية العالمية للعراق.

وقال رئيس الاتحاد، عبد الرزاق الزهيري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "سويفت هو نظام عالمي، وعند تطبيقه بالعراق أصبحت الأموال تدار بطريقة بيضاء أمام العالم".

وأضاف، أن "تطبيق نظام سويفت سيمنحنا فرصة كبيرة لجذب كل القطاعات والأنشطة التجارية العالمية التي تأتي إلى العراق، لكون التحويل أصبح عبر هذه المنصة، وأصبح المستورد والمصدر معلوم، وكل الأوراق واضحة وطبيعية".

وذكر الزهري: "حدث تلكؤ كبير في بداية تطبيق نظام سويفت لمدة شهرين أو ثلاثة، من أغلب الشركات التجارية والمصارف العراقية والبنك المركزي، لكون النظام جديداً وليست هنالك معلومة عن هذا الموضوع، لكن الآن الأمور تسير بطريقة جيدة".

وأشار إلى، أن " أعداد دخول التجار وأصحاب الشركات إلى المنصة كلما ازداد، سيكون هنالك استقرار في سعر الصرف"، معبراً عن أمله أن "تكون هنالك مشاركة حقيقية بين القطاعين العام والخاص".