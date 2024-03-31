النفط توقع على مذكرة تفاهم مع سيمنز إنرجي وشلمبرجير لاستثمار ومعالجة الغاز

2024-03-31 16:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركتي سيمنز إنرجي وشلمبرجير لاستثمار ومعالجة الغاز.

وقالت الوزارة في بيان ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركتي سيمنز إنرجي وشلمبرجير لاستثمار ومعالجة الغاز المصاحب وتحويله إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية".

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ، خلال حفل التوقيع، على "أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركتي سيمنز إنرجي وشلمبرجير لاستثمار وإيقاف حرق الغاز من الحقول النفطية ضمن الخطة المعجلة للوزارة ، وتحويله إلى طاقة منتجة ومفيدة لرفد محطات توليد الطاقة الكهربائية والشبكة الوطنية".

ولفت إلى أن "الوزارة تهدف من خلال هذه المذكرة والعقود الملحقة بها إلى تنفيذ الخطة المعجلة لاستثمار ومعالجة كميات الغاز من الحقول النفطية، بفضل التكنولوجيا التي تمتلكها هذه الشركات"، مشيراً إلى "توقيع مذكرة أخرى من قبل سيمنز مع وزارة الكهرباء، دعماً لقطاع الطاقة".

من جانبه، أشاد القائم بالأعمال في السفارة الألمانية ماكسيميليان راش بـ"التعاون المشترك بين البلدين"، مؤكداً "دعم بلاده للعراق لتحسين واقع الطاقة ، وتقليل الانبعاثات".

وأعرب عن أمله "في توقيع المزيد من العقود في المجالات الأخرى".

فيما، قال مدير شركة سيمنز إنرجي العراق مهند الصفار: إن "هذه المذكرة هي البداية للتعاون المشترك مع الوزارة لإيقاف حرق ومعالجة الغاز، وتوظيفه لقطاع توليد الطاقة الكهربائية، ما يسهم في تحقيق أمن الطاقة إلى جانب التقليل من الاستيراد والحفاظ على نظافة البيئة".

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر، أن "المذكرة تأتي ضمن سعي الوزارة إلى إبرام المزيد من العقود للإسراع في استثمار جميع كميات الغاز المصاحب من الحقول النفطية ومعالجتها بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، للإسهام في دعم قطاع الطاقة الكهربائية وتوفير النفقات المالية والحفاظ على البيئة".

وذكر المدير العام لشركة شلمبرجير العراق وسام العظم، أن "سيمنز وشلمبرجير ستعملان على وضع الحلول والدراسات المناسبة لتحسين واقع الطاقة المستدامة باستخدام أحدث التقنيات".

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أن "المذكرة تأتي إنسجاماً مع البرنامج الحكومي ووزارة النفط في تسريع استثمار الغاز وزيادة الإنتاج الوطني، ضمن خطة محورية نحو تعزيز أمن الطاقة، وخفض النفقات التشغيلية والاستفادة من موارد الغاز، لرفد محطات الطاقة الكهربائية وجميع الصناعات المرتبطة به"، مبيناً أن "هذه المشاريع تشكل تقدماً حاسماً في رحلة العراق نحو الطاقة المستدامة".