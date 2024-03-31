سجلت 3 تحالف سياسية.. مفوضية انتخابات أربيل: الحزب الديمقراطي لم يقدم أوراق مشاركته

2024-03-31 16:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أربيل، يوم الأحد، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يقدم أوراق مشاركته في انتخابات إقليم كوردستان، فيما أشارت إلى تسجيل ثلاثة تحالفات سياسية.

وقال رئيس قسم تسجيل الكيانات السياسية في مفوضية أربيل، فرهاد أسعد، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مكتب المفوضية أكمل معاملات 18 مرشحاً مستقلاً للانتخابات، كما أن أحزاب الاتحاد الوطني الكوردستاني، والجيل الجديد، وتيار الشعب، والتحالف الوطني، وحركة التغيير، والحركة الإسلامية الكوردستانية، والرابطة الإسلامية الكوردستانية، أبدت استعدادها للمشاركة بانتخابات إقليم كوردستان".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يقم بزيارة المفوضية لتقديم أوراق مشاركته في الانتخابات".

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد أعلن في 18 آذار/ مارس الجاري، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان المقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات.

جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني حول قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات إقليم كوردستان، وورد إلى وكالة شفق نيوز.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيانه "نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كوردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب تجري خلافاً للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض".

وخاطب البيان، مواطني الإقليم "هنا نضع أطراف تحالف إدارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني"، مؤكداً أنه "بعکسە لا یمكننا الاستمرار في العملیة السیاسیة".

ووقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في 3 آذار/ مارس 2024، أمراً إقليمياً حدد فيه موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في العاشر من حزيران/ يونيو المقبل.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، في 21 شباط/ فبراير 2024، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا"، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.