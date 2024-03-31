طائرة مسيرة تستهدف رئيس عشيرة البيات في كفري

2024-03-31 16:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باستهداف رئيس عشيرة البيات بقصف جوي عبر طائرة مسيرة في قضاء كفري ضمن إدارة كرميان التابعة لإقليم كوردستان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيرة استهدفت، بعد ظهر اليوم، مضيف قبيلة البيات في قضاء كفري.

وبين المصدر، أن القصف أسفر عن مقتل شخصية تركمانية، مرجحا أن يكون رئيس عشيرة البيات وفق المعلومات الاولية.

وأوضح المصدر، أن قوات أمنية توجهت الى منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في مجرياته.