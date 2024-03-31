محافظ نينوى يوجه بإلغاء "التدقيق الأمني" لحاملي البطاقة الموحدة

2024-03-31 16:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الاحد، عن الغاء التدقيق الأمني في الدوائر الحكومية لحاملي البطاقة الموحدة

وقال الدخيل في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرر إلغاء التدقيق الأمني في دوائر محافظة نينوى لحاملي البطاقة الموحدة".

وأوضح الدخيل أن "القرار ساري المفعول اعتباراً من اليوم ولن يضطر المواطن لختم الاستخبارات او التدقيق الأمني ممن يحملون البطاقة الموحدة، لدى مراجعتهم للدوائر الحكومية".