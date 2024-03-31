2024-03-31 16:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وقعت وزارة النفط العراقية، اليوم الاحد (31 اذار 2024)، على مذكرة تفاهم مع شركتي سيمنز إنرجي وشلمنجير لاستثمار ومعالجة الغاز من الحقول النفطية.

وأكد وزير النفط حيان عبد الغني خلال حفل التوقيع على المذكرة، بحسب بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، على "أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركتي سيمنز إنرجي وشلمنجير لاستثمار وإيقاف حرق الغاز من الحقول النفطية ضمن الخطة المعجلة للوزارة، وتحويله إلى طاقة منتجة ومفيدة لرفد محطات توليد الطاقة الكهربائية والشبكة الوطنية".

وأضاف عبد الغني، ان "الوزارة تهدف من خلال هذه المذكرة والعقود الملحقة بها إلى تنفيذ الخطة المعجلة لاستثمار ومعالجة كميات الغاز من الحقول النفطية، بفضل التكنلوجيا التي تمتلكها هذه الشركات"، مشيراً إلى "توقيع مذكرة أخرى من قبل سيمنز مع وزارة الكهرباء، دعما لقطاع الطاقة".

من جانبه أشاد القائم بالأعمال في السفارة الألمانية ماكسيميليان راش بالتعاون المشترك بين البلدين، مؤكداً "دعم بلاده للعراق لتحسين واقع الطاقة، وتقليل الانبعاثات" معربًا عن امله "في توقيع المزيد من العقود في المجالات الأخرى".

فيما قال مدير شركة سيمنز إنرجي العراق مهند الصفار، بحسب البيان، إن "هذه المذكرة هي البداية للتعاون المشترك مع الوزارة لايقاف حرق ومعالجة الغاز، وتوظيفه لقطاع توليد الطاقة الكهربائية، ما يسهم في تحقيق أمن الطاقة إلى جانب التقليل من الاستيراد والحفاظ على نظافة البيئة".