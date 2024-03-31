مقتل شخصية تركمانية بهجوم مسيرة استهدف مضيف قبيلة البيات في قضاء كفري (صور)

2024-03-31 16:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الاحد (31 اذار 2024)، بمقتل شخصية تركمانية بهجوم مسيرة استهدف مضيف قبيلة البيات في قضاء كفري جنوب محافظة السليمانية.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "هجومًا بمسيرة استهدف مضيف قبيلة البيات في قضاء كفري وسط مركز مدينه كفري بمحافظة السليمانية".

وأضاف ان "الهجوم أدى الى الى مقتل باسم حسين علوش وهو احد ابناء المكون التركماني"، لافتا الى ان "القوات الأمنية هرعت الى موقع الحادث".







