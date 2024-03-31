مجلس ذي قار يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين

2024-03-31 16:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أعلن مجلس محافظة ذي قار اليوم الأحد، (31 آذار 2024) تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين.

وذكر الناطق بإسم مجلس محافظة ذي قار ياس الخفاجي في بيان تلقته "بغداد اليوم" انه "قرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الاثنين، في ذكرى استشهاد الامام عليه عليه السلام".

يشار الى ان كل من محافظة بابل وواسط والمثنى اضافة الى كربلاء والنجف الاشرف، قد أعلنت عن تعطيل دوامها الرسمي ليوم غد الاثنين بذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام.