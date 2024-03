2024-03-31 16:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:تعلن هيئة الإعلام والاتصالات عن إطلاق المنصة الخاصة بالحجز والدفع الإلكتروني لنطاق العراق الدولي com.iq و .net.iq من قبل الشركات في خطوة لتعزيز استخدام وانتشار هذا الاسم. وذكر بيان للهيئة ان المنصة الجديد “التي ستبدأ العمل يوم غد الإثنين الأول من شهر نيسان، عملية أتمتة متكاملة لحجز وإدارة...

