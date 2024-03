تلفزيون الناصرية: مجلس ذي قار يقرر تعطيل الدوام الرسمي غدا الاثنين بذكرى شهادة الامام علي

2024-03-31 16:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلن الناطق الرسمي باسم مجلس محافظة ذي قار عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.وذكر ياس الخفاجي لشبكة اخبار الناصرية ان مجلس المحافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية في ذكرى شهادة الامام علي “عليه السلام”.واضاف، ان هذا القرار احياء لهذه الذكرى وفسح المجال لاداء مناسك الزيارة.انتهى.

