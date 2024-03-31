هيئة الإعلام تعلن إطلاق منصة رقمية متكاملة لحجز ودفع أجور اسم النطاق العراقي

2024-03-31 16:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، عن إطلاق المنصة الخاصة بالحجز والدفع الإلكتروني لنطاق العراق الدولي com.iq و .net.iq من قبل الشركات في خطوة لتعزيز استخدام وانتشار هذا الاسم.

وقالت الهيئة في بيان ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إطلاق المنصة الخاصة بالحجز والدفع الإلكتروني لنطاق العراق الدولي com.iq و .net.iq من قبل الشركات في خطوة لتعزيز استخدام وانتشار هذا الاسم"، مبينة أن "المنصة الجديدة التي ستبدأ العمل يوم غد الإثنين الأول من شهر نيسان، ستسهل عملية أتمتة متكاملة لحجز وإدارة النطاق العراقي تحت الامتدادات com.iq و net.iq والذي سيكون مخصصاً للشركات العراقية الساعية لتعزيز حضورها الإلكتروني دون الحاجة لمراجعة مقر الهيئة أو مكاتبها".

وتابعت أن "المنصة التي استخدمت أحدث التقنيات في عمليات الإدارة والدفع المالي ستمكن الشركات من إجراء عملية اختيار الاسم الراغبة بحجزه فضلاً عن دفع التكاليف المالية المقررة له بالإضافة للتحكم بالـDNS الخاص بالاستضافة التي سيرتبط بها النطاق الذي تم حجزه".

ولفتت إلى أنه "يمكن الوصول للمنصة الجديدة عبر الموقع الإلكتروني https://iq.cmc.iq واتباع الإرشادات الموضحة لعملية التسجيل، مع التأكيد على أهمية تجهيز جميع المستندات والمعلومات اللازمة لإتمام العملية بنجاح، مع إدخال معلومات التسجيل الخاصة بالشركة باللغة الإنكليزية".