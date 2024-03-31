بناء على توجيهات السوداني.. إعادة تقييم وتوزيع أمني على حدود محافظتين

2024-03-31 16:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر امني، اليوم الأحد (31 آذار 2024)، عن اعادة تقييم الحدود الفاصلة بين محافظتين وتوزيع ادوار قيادات العمليات.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قيادتي عمليات ديالى وصلاح الدين عقدتا اجتماعا موسعا برئاسة قائد القوات البرية في وزارة الدفاع لإجراء تقييم شامل للحدود المشتركة بين المحافظتين خاصة ضمن حوض حاوي العظيم وأهمية التنسيق من خلال غرفة عمليات عليا لتبادل المعلومات واجراء تمشيط شامل يمنع اي نشاط لخلايا إرهابية".

وأضاف، أن "الاجتماع والذي كان بناء على توجيهات السوداني من اجل اجراء تقييم شامل مع بدء تطبيق الخطط الأمنية خلال 2024 تم اصدار توجيهات بتحديد مسؤولية الأدوار لكلٍ من قيادتي العمليات في ديالى وصلاح الدين ضمن حوض الحاوي وبقية المناطق من اجل منع اي فراغات وتعزيز محيط المناطق والقرى المحررة عبر اسلوب الاطواق المتعددة".

واشار الى ان "التنسيق بين قيادتي عمليات ديالى وصلاح الدين يتمحور حاليا في 7 مناطق بشكل مباشر ابتداء من حوض حاوي العظيم وبقية المناطق الاخرى والتي شهدت استقرارا نسبيا بعدما كانت مناطق ساخنة للغاية في السنوات الماضية".

وكان جندي عراقي قد استشهد بعد تعرضه لنيران قناص داعشي على نقطة تابعة للواء 44 فرقة 11 قرب قرية خاشة زجي التابعة لقضاء داقوق جنوبي كركوك.