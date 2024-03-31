فينيسيوس جونيور يدين العنصرية ببيان جديد

2024-03-31 17:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعواصل البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، الهجوم تجاه حالات العنصرية التي وقعت خلال الساعات الماضية.وشهدت الملاعب الإسبانية، عدة وقائع عنصرية، خلال الساعات القليلة الماضية، على رأسهم ماركوس أكونا لاعب فريق إشبيلية، إلى جانب أحد لاعب الدوري الإسباني للدرجة الثالثةالمقالات المتعلقةوقال فينيسيوس جونيور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس“: “لن أتمكن من اللعب هذا الأسبوع، لكني وجدت يوم السبت وحده 3 حالات عنصرية في إسبانيا”.وتابع نجم ريال مدريد في تصريحاته قائلاً: “أقدم دعمي الكامل لسار (لاعب درجة ثالثة في إسبانيا)، وماركوس أكونا لاعب إشبيلية، ومدربه كيكي”.واختتم البرازيلي حديثه: “يجب محاكمة العنصريين، لا يمكننا الفوز في تلك المعركة دون طرد العنصريين من الملاعب وإرسالهم مباشرة إلى السجن”.المصدر : كورة 365