2024-03-31 17:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد المحلل السياسي عدنان محمد التميمي، اليوم الأحد (31 آذار 2024)، ان قوى "متضررة من سياسة السوداني" تقف بشكل غير معلن وراء "حرب المحسّن" في العراق وقيادة الرأي العام ضد القرار.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "رفع سعر البنزين المحسن من قبل حكومة السوداني جاء وفق دراسة لوزارة النفط من خلال بيان حجم الكلف التي تتحملها خزينة الحكومة واهمية اجراء مراجعة لها بما يخفض المبالغ وهو اجراء معتاد في كل الدول ضمن طبيعة الإجراءات الاقتصادية".

وأضاف، أن "رفع السعر غير كبير واغلب من يستخدم هذه النوع من الوقود هم اصحاب المركبات الحديثة ممن يتمتعون بوضع مالي جيد لكن قراءة حجم الانتقادات ومحاولة التعميم على ان كل انواع الوقود رفعت اسعارها وربط هذا الموضوع بمشاريع فك الاختناقات ببغداد التي يتبناها السوداني بشكل مباشر تعكس ان هناك اجندة تقف وراءها قوى ولو بشكل غير معلن في محاولة خلق حرب المحسن لإثارة الرأي العام باتجاه الحكومة".

واشار الى ان "مواقف السوداني ومحاولاته في خلق رؤية جديدة للاعمار والانفتاح وابعاد العراق عن حلبة الصراعات الإقليمية والدولية اثار امتعاض قوى تعتاش على الازمات لذا سخرت الكثير من الجهود في اطار خلق رأي عام مغاير حيال حكومة السوداني".

وكانت شركة توزيع المنتجات النفطية قد اشارت الى وجود حرب متفق عليها ضد قرار رفع اسعار البنزين بالرغم من ان الارتفاع ليس كبير ولايزال البنزين المحسن مدعوم من الدولة واقل من كلفته، معتبرة ان الاستفادة من فائض الاموال لخلق منافع اجتماعية او بناء مستشفيات افضل من ان يتمتع بها "أصحاب الجكسارات".

وقرر مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، زيادة سعر البنزين المحسن الى (850) دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز الى (1250 دينارا) للتر الواحد، اعتبارا من تاريخ 1 آيار2024.