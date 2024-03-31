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مقتل رئيس عشيرة البيات بطائرة مسيرة في كركوك والجبهة التركمانية تندد

مقتل رئيس عشيرة البيات بطائرة مسيرة في كركوك والجبهة التركمانية تندد
مقتل رئيس عشيرة البيات بطائرة مسيرة في كركوك والجبهة التركمانية تندد
2024-03-31 17:18:08 - المصدر: منصة إيشان

نددت الجبهة التركمانية في كركوك، اليوم الأحد، مقتل شيخ عشيرة البيات إثر استهدافه بطائرة مسيرة في منطقة كفري. وقالت الجبهة في بيان ورد لمنصة “إيشان”: “نستنكر العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت مضيف عشيرة البيات في قضاء كفري عبر هجوم بطائرة مسيّرة، والتي على اثرها استشهد رئيس عشيرة البيات الشيخ حسين علوش”، والذي يعد احد الوجهاء […]

ظهرت المقالة مقتل رئيس عشيرة البيات بطائرة مسيرة في كركوك والجبهة التركمانية تندد أولاً على Eishan.

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