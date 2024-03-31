2024-03-31 17:18:08 - المصدر: منصة إيشان

نددت الجبهة التركمانية في كركوك، اليوم الأحد، مقتل شيخ عشيرة البيات إثر استهدافه بطائرة مسيرة في منطقة كفري. وقالت الجبهة في بيان ورد لمنصة “إيشان”: “نستنكر العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت مضيف عشيرة البيات في قضاء كفري عبر هجوم بطائرة مسيّرة، والتي على اثرها استشهد رئيس عشيرة البيات الشيخ حسين علوش”، والذي يعد احد الوجهاء […]

ظهرت المقالة مقتل رئيس عشيرة البيات بطائرة مسيرة في كركوك والجبهة التركمانية تندد أولاً على Eishan.