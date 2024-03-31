2024-03-31 17:18:08 - المصدر: منصة إيشان

وقعت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع شركتي سيمنز إنرجي وشلمنجير لاستثمار ومعالجة الغاز من الحقول النفطية. وأكد وزير النفط حيان عبد الغني خلال حفل التوقيع على المذكرة، بحسب بيان للوزارة ورد منصة “إيشان“، على “أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركتي سيمنز إنرجي وشلمنجير لاستثمار وإيقاف حرق الغاز من الحقول النفطية ضمن […]

ظهرت المقالة مذكرة جديدة يوقعها العراق مع سيمنز الألمانية.. ماذا تضمنت؟ أولاً على Eishan.