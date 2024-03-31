النفط العراقية توقع مذكرة تفاهم مع شركتين لاستثمار ومعالجة الغاز

2024-03-31 17:30:09 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة النفط، الأحد، عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركتي سيمنز إنرجي وشلمبرجير لاستثمار ومعالجة الغاز. وقالت الوزارة في بيان إنه "تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركتي سيمنز إنرجي وشلمبرجير لاستثمار ومعالجة الغاز المصاحب وتحويله إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية". وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ، خلال حفل التوقيع، على "أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركتي سيمنز إنرجي وشلمبرجير لاستثمار وإيقاف حرق الغاز من الحقول النفطية ضمن الخطة المعجلة للوزارة ، وتحويله إلى طاقة منتجة ومفيدة لرفد محطات توليد الطاقة الكهربائية والشبكة الوطنية". ولفت إلى أن "الوزارة تهدف