العتبة العلوية توضح استعداداتها لإحياء ليلة استشهاد أمير المؤمنين "ع"

2024-03-31 18:06:02 - المصدر: واع

واع – النجف الأشرف – حيدر فرمانأوضحت العتبة العلوية المقدسة، إجراءاتها استعدادا لإحياء ليلة استشهاد أمير المؤمنين "ع"، والتي تصادف مساء اليوم الأحد.و قال مسؤول إعلام العتبة العلوية المقدسة حيدر رحيم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم توفير ساحات وأماكن لاستيعاب جموع الزائرين في ليلة ذكرى الاستشهاد وما سبقها من أيام الزيارة على مساحة تزيد عن 18 ألف م2 من التوسعة الجديدة في مختلف جوانب المحيط الخارجي للصحن الشريف والتي تم استثمارها في تقديم خدمات الضيافة ومآدب الإفطار والاستراحة لهم، كما تم ⁠افتتاح مساحات إضافية جديدة في صحن السيدة فاطمة (عليها السلام) وتهيئتها للزائرين "وأضاف، أنه "تم نشر مجاميع صحية متنقلة في الطرق المؤدية إلى الحرم الطاهر لتضاف إلى المجاميع الصحية الثابتة المنتشرة في المحيط الخارجي للصحن الشريف والطريق الحولي والشوارع الرئيسية المؤدية وتجهيزها بالمستلزمات الخدمية الساندة والسيارات الحوضية لتوفير المياه على مدار الساعة "وتابع رحيم أن "قسم مضيف الزائرين هيأ أكثر من 100 ألف وجبة طعام ليلة ذكرى الاستشهاد بالإضافة الى تقديم 7 مآدب لغاية الآن تجمع آلاف الزائرين في صحن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، فيما قام قسم الآليات بتوفير أكثر من 60 آلية نوع كوستر لنقل الزائرين من محاور متعددة "وبين أن "هيئة المواكب في العتبة المقدسة هيأت الأجواء لاستقبال أكثر من 400 موكب عزائي من داخل النجف وخارجها طيلة أيام الزيارة، فيما تم استنفار قرابة الف خادم في قسم الشؤون الخدمية ومعهم 250 متشرف بالخدمة رجالا ونساء من مختلف الهيئات والمؤسسات الخدمية المجتمعية من داخل العراق وخارجه لتقديم الجوانب الخدمية الخاصة بالزيارة ، كما تم نصب 4 مفارز طبية مشتركة مع دائرة صحة محافظة النجف و20 سيارة إسعاف في حالة تأهب وبدعم وتنسيق من وزارة الصحة العراقية بمشاركة 500 طبيب ومساعد من كلا الجنسين"وأكد أن "لدينا تنسيق مشترك مع الدوائر الخدمية والبلدية والصحية والأمنية في محافظة النجف وتواصل مستمر مع الوزارات المعنية ذات العلاقة لتأمين الزيارة وتوفير مختلف الخدمات للزائرين" .