المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي يوم غد الاثنين

2024-03-31 18:06:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت عدد من المحافظات، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، بمناسبة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام).وذكرت محافظة بغداد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "استناداً لقرار مجلس محافظة بغداد، أعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، بمناسبة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام)، في الدوائر التابعة إلى حكومة بغداد المحلية".بدورها أعلنت محافظة ميسان، اليوم الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين بمناسبة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام).وأعلنت محافظة ديالى، اليوم الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين بمناسبة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام).