السوداني: الحكومة قد عكفت على إعداد برنامج إصلاحي شامل

2024-03-31 18:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (31 آذار 2024)، أن حكومته "قد عكفت على إعداد برنامج إصلاحي شامل".

وقال بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، إن السوداني "ترأس، الاجتماع الأول للّجنة العليا للإصلاح، وجرت خلاله مناقشة الخطوات والإجراءات الفعلية التي مضت الحكومة بتنفيذها، في إطار أولوية الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي الذي تضمنه برنامجها التنفيذي".

وشدد السوداني، بحسب البيان، على "ضرورة المضي قدماً بالإصلاح الذي تبنته الحكومة"، مؤكداً أن "هذه الحكومة قد عكفت على إعداد برنامج إصلاحي شامل، وفق رؤية مستقبلية تستهدف النهوض بالواقع الاقتصادي، وبناء وإصلاح مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات".

وبين "أهمية مراقبة الأداء الحكومي في تنفيذ هذه الرؤية المتكاملة، حيث ستقوم اللجنة العليا بمتابعة الإصلاح ومحاسبة المقصرين في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "التحديات التي تواجه عملية الإصلاح الجارية، التي تصبّ في مصلحة المواطنين"، مشدداً على "إلتزام الحكومة بحماية الفئات الهشة من أية تبعات قد تؤثر في الوضع المعاشي للمواطن البسيط".