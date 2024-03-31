2024-03-31 18:30:09 - المصدر: منصة إيشان

وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بإعفاء قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبد رمضان من منصبه، وذلك بعد مشاركته في مسابقة رمضانية. وبحسب وثيقة حصلت عليها منصة “إيشان”، توجيه السوداني بإعفاء اللواء الركن عبد الله رمضات قائد عمليات نينوى من منصبه لإساءته إلى المؤسسة العسكرية. وتضمنت الوثيقة، أمراً […]

ظهرت المقالة بالوثيقة.. مشاركة في مسابقة رمضانية تطيح بقائد عمليات نينوى من منصبه أولاً على Eishan.