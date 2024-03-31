2024-03-31 18:30:09 - المصدر: منصة إيشان

استبعد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، اليوم الأحد، إجراء انتخابات مبكرة، فيما تحدث عن سببين يقفان عائقاً أمامها أبرزها السوداني. وقال النائب عن الائتلاف ثائر مخيف في تصريح لمنصة “إيشان”، الانتخابات المبكرة تعد واحدة من بنود تشكيل تحالف إدارة الدولة، وكان ضمن اتفاق تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”. وأضاف، أن […]

ظهرت المقالة أبرزها السوداني.. أسباب عدة تقف عائقاً أمام الانتخابات المبكرة ودولة القانون تستبعد إجراءها أولاً على Eishan.